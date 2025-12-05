Yunus Emre Mahallesi'nde Kentsel Dönüşüm Hızla Devam Ediyor

Kocasinan Belediyesi, diğer mahallelerde de kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürdüğünü ve sosyal dönüşüm ile birlikte altyapı projelerini de eş zamanlı olarak gerçekleştirdiğini vurguladı. Yunusemre bölgesindeki kentsel dönüşümün tamamlandığı belirtilirken, yeni inşaatların başlayacağı müjdelendi.

Kocasinan Belediyesi'nin projeleri, vatandaşların konut ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra sosyal tesisler ve çevre düzenlemeleri gibi alanlarda da gelişim sağlıyor. Bu çalışmaların, şehrin genel güzelleşmesine katkıda bulunacağı ifade ediliyor.

Belediye, Kayseri'ye daha iyi hizmet edebilmek için kararlılıkla çalışmalarını sürdürdüğünü ve şehirde yaşayan vatandaşların mutluluğunu önceliklendirdiğini belirtti. Kocasinan'daki kentsel dönüşüm projeleri, şehrin geleceği için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.