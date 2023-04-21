Yunus İloğlu: 'Kayseri'mize ve Talas'ımıza hayırlı olsun'

Talasgücü Belediyespor Başkanı Yunus İloğlu, 'TFF 3.Lig Kayserimize ve Talas'ımıza hayırlı uğurlu olsun' dedi.

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  • 21.04.2023 09:11
  • Güncelleme: 21.04.2023 10:50
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Yunus İloğlu: 'Kayseri'mize ve Talas'ımıza hayırlı olsun'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talasgücü Belediyespor Başkanı Yunus İloğlu, “TFF 3.Lig Kayserimize ve Talas’ımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Bölgesel Amatör Lig 6.Grup’ta şampiyon olarak mutlu sona ulaşan Talasgücü Belediyespor alınan karar sonrası adını TFF 3. Ligi’ne yazdırdı. Talasgücü Belediyespor Başkanı Yunus İloğlu, “Şampiyonluk ve TFF 3.Lig Kayseri’mize ve Talas’ımıza hayırlı uğurlu olsun. Sezon başından beri çok büyük yemek verdik ve bu emeğin karşılığını kupa ile aldığımız için çok mutluyuz. Çifte bayram yaşıyoruz. Şampiyonlukta emeği geçen yönetimimize, teknik heyetimize, sporcularımıza ve bizi Play Off maçında destekleyen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Bizim her daim maddi ve manevi olarak yanımızda olan Talasgücü Belediye Başkanımız ve Fahri Başkanımız Mustafa Yalçın’a şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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İHA

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