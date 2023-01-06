Yurdaer Şahin, İYİ Parti İl Başkanlığı adaylığından geri çekildi

İYİ Parti Kayseri İl Başkanlığı'nda genel kurul heyecanı yaşanıyor. Başkan Sebati Ataman'ın aday olmayacağını açıklamasının ardından adaylığını açıklayan 4 isimden biri olan Yurdaer Şahin, adaylıktan geri çekildiğini açıkladı. 

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  • 06.01.2023 03:12
  • Güncelleme: 06.01.2023 03:12
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Yurdaer Şahin, İYİ Parti İl Başkanlığı adaylığından geri çekildi

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerine yaklaşık 6 ay kala, siyasi partilerde de hareketlilik yaşanmaya devam ediyor. Seçim öncesi kongre sürecini tamamlamaya çalışan İYİ Parti Kayseri teşkilatında il kongresi 7 Ocak 2023’te gerçekleştirilecek. Mevcut Başkan Ataman’ın aday olmayacağını duyurması sonrası 4 isim adaylığını açıklamıştı.
İYİ Parti Kocasinan Eski İlçe Başkanı Yurdaer Şahin ise adaylığını açıklamasının ardından bugün geri çekildiğini açıkladı.
Böylece İl başkanlığı için aday 3 isim yarışacak. 
Yurdaer Şahin, açıklamasında: “Kıymetli dostlarım. 30 aralık 2022 günü İYİ parti Kayseri il başkanlığına adaylığımı huzurlarınızda açıklamıştım. Gelişen bazı konjektürel sebeplerden dolayı adaylıktan çekilme kararı aldım. Adaylık sürecinde beni yalnız bırakmayan, beni destekleyen ve ayrıca İYİ partinin tüm cesur yürekli üye ve delegelerine şükran ve saygılarımı sunar aday arkadaşlarıma başarılar diler partimize ve Kayseri’mize hayırlı uğurlu olmasını temenni ederim sayılarımla” ifadelerine yer verdi.

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