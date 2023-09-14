Yürekleri burkan cenaze: Kemikleri plastik kutunun içerisinde getirildi

Kayseri'de 21 yıl önce kaybolan ve geçtiğimiz yıl dağlık alandaki su kuyusunda kemikleri bulunduktan sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Ayşe Kavak, 21 yılın ardından kocasının mezarına defnedildi.

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  • 14.09.2023 12:19
  • Güncelleme: 14.09.2023 13:24
Yürekleri burkan cenaze: Kemikleri plastik kutunun içerisinde getirildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de 21 yıl önce kaybolan ve geçtiğimiz yıl dağlık alandaki su kuyusunda kemikleri bulunduktan sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Ayşe Kavak, 21 yılın ardından kocasının mezarına defnedildi.

Kayseri’de geçtiğimiz 28 Mayıs’ta Altınoluk Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Yılanlı Dağı’ndaki su kuyusunda insana ait kemiklerin olabileceği ihbarını değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık 8 metre derinlikteki kuyuya itfaiye yardımı ile inen ekipler, kuyudan insana ait kemikler ile kadın çantası çıkarıldı. Çantanın içerisinde bulunan Ayşe Kavak’a ait kimlik ile ilgili araştırma yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kavak için 21 yıl önce kayıp başvurusu yapıldığını belirledi.

Cinayet aydınlatıldı

Olayın ardından soruşturmayı derinleştiren cinayet dedektifleri, o dönemde Ayşe Kavak’ın gasp edilen cep telefonunu takibe aldı. Ekipler, telefonda bulunan sim kartın değiştirildiğini ve telefonu çoban olduğu öğrenilen M.A.’ya ait olduğu tespit edilen sim kartla kullanıldığını belirledi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan M.A., dosyanın 20 yıllık zaman aşımına uğraması sonucu emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Rahşan affından yararlanmış

Öte yandan, cinayet şüphelisi M.A.’nın 1988 yılında cinayet işlediği, 12 yıl hapis cezası yattıktan sonra "Rahşan affı" olarak bilinen afla cezaevinden çıktığı ve 2.5 ay sonra Ayşe Kavak’ı öldürüp kuyuya attığı belirlenmişti.

21 yıl sonra mezarına kavuştu

Olayın ardından Ayşe Kavak’a ait olan ve incelenmek üzere adli tıbba gönderilen kemikleri 11 ay sonra ailesine teslim edildi. Plastik kutu içerisindeki kemikler, tabuta konuldu. Cenaze namazının ardından kutudan alınan kemikler, Ambar Mezarlığı’nda bulunan kocası Halil Kavak’ın mezarına defnedildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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