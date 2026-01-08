Yurt dışı alışverişlerinde 30 Euro'luk gümrük muafiyetinin kaldırılması ne anlama geliyor?

  • Haberler
6 Ocak 2026 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile birlikte yurt dışı alışverişlerde uygulanan 30 Euro'luk gümrük muafiyeti kaldırıldı. 6 Şubat 2026'dan itibaren tüm alınan ürünler için gümrük beyannamesi düzenlenecek.

Daha önce Yurt dışından yapılan bireysel alışverişlerde  uygulanan gümrük muafiyeti bitiyor. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 30 Euro'ya kadar olan alışverişlerde tanınan vergisiz ithalat hakkı kaldırıldı. Yeni düzenleme ile hem ek maliyetleri hem de gümrük işlemlerini kökten gümrük beyannamesi hayatımıza girecek. 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na dayalı olarak uygulanan 30 Euro'luk gümrük muafiyeti yürürlükten kaldırılması ile birlikte yurt dışından yapılan tüm bireysel alımlarda artık gümrük vergisine tabi olacak.

HER ÜRÜN İÇİN GÜMRÜK BEYANNAMESİ DÜZENLENECEK

Yeni düzenleme kapsamında, ürün bedeline bakılmaksızın her bir gönderi için ayrıntılı gümrük beyannamesi hazırlanması gerekecek. Tüketiciler yalnızca gümrük vergisini değil, aynı zamanda beyanname düzenleme hizmet bedelini de ödemek zorunda kalacak.

6 ŞUBAT’TAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, gümrük muafiyetini kaldıran düzenleme 6 Şubat 2026 tarihinde yürürlüğe girecek. Yeni düzenleme söz konusu tarihten sonra yurt dışından Türkiye'ye gönderilen tüm bireysel alımlar da geçerli olacak. Bu kararla birlikte dışarıdan alınan ürünlerin e-ticareti etkileyeceği düşünülmektedir.

Haber Merkezi

