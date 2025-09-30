Yurt dışına kaçak sigara çıkarmaya çalışan şahıs yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, kaçak sigaraları tırla yurt dışına çıkarmaya çalışan M.E.Ş (23) yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'yemek masalarına sakladığı kaçak sigaraları tırla yurt dışına çıkarmaya çalıştığı' bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı. Ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonda, M.E.Ş (23) yakalandı. Şüpheli şahsın adresinde yapılan aramada, 4 bin 210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. M.E.Ş (23) hakkında ‘‘5607 Sayılı Kanuna Muhalefet’’ suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı