  • Haberler
  • Gündem
  • Yurt dışına kaçak sigara çıkarmaya çalışan şahıs yakalandı

Yurt dışına kaçak sigara çıkarmaya çalışan şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, kaçak sigaraları tırla yurt dışına çıkarmaya çalışan M.E.Ş (23) yakalandı.

Yurt dışına kaçak sigara çıkarmaya çalışan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'yemek masalarına sakladığı kaçak sigaraları tırla yurt dışına çıkarmaya çalıştığı' bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı. Ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonda, M.E.Ş (23) yakalandı. Şüpheli şahsın adresinde yapılan aramada, 4 bin 210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. M.E.Ş (23) hakkında ‘‘5607 Sayılı Kanuna Muhalefet’’ suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Okulda yangın alarmı paniği 14 öğrenci yaralandı
Okulda yangın alarmı paniği; 14 öğrenci yaralandı
Yaşlılar Gününde Kayseri'de Yaşlılara Yönelik Önemli Projeler
Yaşlılar Gününde Kayseri'de Yaşlılara Yönelik Önemli Projeler
Kız öğrenciler arasında 'saç başa' kavga
Kız öğrenciler arasında 'saç başa' kavga
Talas'taki üvey baba cinayetinin sır perdesi aralandı
Talas'taki üvey baba cinayetinin sır perdesi aralandı
Kayseri'nin Tanınmış İş İnsanı Ahmet Büyüksimitci Hayatını Kaybetti
Kayseri'nin Tanınmış İş İnsanı Ahmet Büyüksimitci Hayatını Kaybetti
Erciyes'e Uluslararası Standartlarda Yeni Atletizm Pisti Geliyor
Erciyes'e Uluslararası Standartlarda Yeni Atletizm Pisti Geliyor
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!