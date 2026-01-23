Yurtdışı tur paketi almak isterken dolandırılan şahıs şikayetçi oldu

Kayseri’de iddiaya göre bir vatandaş yurt dışı tur paketi satın aldı. Tur tarihi yaklaşmasına rağmen satıcılarla iletişim kuramayan vatandaş, şikayetçi oldu. Şikâyet üzerine haklarında ‘dolandırıcılık’ suçundan dava açılan şahıslardan E.E.P. ile M.E.S. hâkim karşısına çıktı. Davanın ilk duruşmasında E.E.P., “Sanıklardan A.M.Y. kuzenimin arkadaşıydı. Sanal para işi yapıyordu. Ben onun için banka ve kimlik bilgilerimi vermiştim. Ben hiçbir şekilde gelir elde etmedim.” dedi. M.E.S. ise, “Ben sadece A.M.Y.’yi tanıyordum. O, benim kendisinin hesabını kullandığımı söylemiş. Ben kimsenin hesabını kullanmadım. A.M.Y. hesapları benim kullandığımı söylüyor ama IP numaraları babasının kullandığını kanıtlıyor.” dedi. Müşteki, şikayetinin devam ettiğini kaydederken, mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.