Yurtdışında kalan vatandaşlar oylarını kullanıyor

Yurtdışında kalan vatandaşlar, Kayseri’de havaalanına kurulan sandıklarda oy verme işlemlerini sürüyor. Oyunu kullanan Ayşe Ateş, “Tayyip Erdoğan kazansın. Ömrü de alsın ömrüne koysun” dedi.

14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için yurtdışında kalan vatandaşların oy kullanma işlemleri sürüyor. Kayserili gurbetçi vatandaşlarda, Erkilet Havaalanı içerisine kurulan sandıkta oylarını kullanıyor.

Oy kullanan gurbetçi Hamza Burakcı, “Vatana, millete hayırlı olsun. İnşallah yola devam ederiz. Biz yurtdışında kaldığımız sürece geriden daha iyi görüyoruz. Çok güzel gidiyor. İnşallah hayırlı olur. Çok önemli bir seçim. Allah hayırlısını versin” dedi.

Ahmet Koçer de, “AK Parti’ye kullanacağız. Ondan başka var mı? Elimizden geldiği kadar çalışacağız. Adam memleketimizi kurtardı. Bunu daha halk bilmiyor” ifadelerini kullandı.

“Yurtdışında kalan arkadaşların yüzde 90’ı AK Parti”

İzzettin Demirkol isimli vatandaş da, “Avusturya’da kalıyorum. Yurtdışında kalan arkadaşların yüzde 90’ı AK Parti. Benim de hanımım oy kullanıyor. Biz de AK Parti’ye vermeye geldik. 1. turda alacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

“Tayyip Erdoğan kazansın”

Ayşe Ateş isimli kadın da, “Allah yardım etsin. Türkiye’mizi kim kalkındırırsa, kim mukayyet olursa. Olan da meydanda. Tayyip Erdoğan kazansın. Ömrü de alsın ömrüne koysun” diye konuştu.