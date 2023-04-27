Yurtlarda kalan çocuklar için eğlence düzenlendi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezinde yurtlarda misafir edilen çocuklara yönelik film gösterimi gerçekleştirildi. Etkinliğe çok sayıda çocuk ve aileleri katıldı.

Türk Kızılay Niğde Şubesi ve Niğde Gençlik Merkezinin de katkı verdiği etkinlikte çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker ikramında bulunulurken, çocuklar palyaçolar ile eğlenceli anlar yaşadı. Programla ilgili açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu; misafir depremzede vatandaşlara yönelik sürdürülen sosyal aktivitelerin aralıksız olarak devam edeceğini ifade ederek etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.