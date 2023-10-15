Yürüyerek Filistin'e gitmek üzere Kayseri'den yola çıktılar

Kayseri Filistin ile Dayanışma Platformu üyeleri, 'Zulme Sessiz Kalmak Zulümdür' sloganıyla Filistin'e destek için yola çıktı. Platform üyeleri, destek için yaklaşık bin 200 kilometre yol yürüyerek Kudüs'e varmak istiyor.

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  • 15.10.2023 11:24
  • Güncelleme: 16.10.2023 09:35
Yürüyerek Filistin'e gitmek üzere Kayseri'den yola çıktılar
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Filistin ile Dayanışma Platformu üyeleri, ‘Zulme Sessiz Kalmak Zulümdür’ sloganıyla Filistin’e destek için yola çıktı. Platform üyeleri, destek için yaklaşık bin 200 kilometre yol yürüyerek Kudüs’e varmak istiyor.

Kayseri Filistin ile Dayanışma Platformu üyeleri, Filistin’e destek için yola çıktı. 65 gönüllü platform üyesi ve vatandaş, Kayseri-Niğde-Adana-İskenderun güzergahından Cilvegözü Sınır Kapısı’nı geçip, önce Filistin’e, daha sonra da Kudüs’e varmayı planlıyor.

Gönüllüler, Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Bürüngüz Camii’nden dualar ile uğurlandı. Burada bir açıklama yapan Kayseri Filistin Dayanışma Platformu üyesi Sadi Özmen, “Yüreği dertli, kardeşleri ile yanan Kayserili kardeşlerimiz var. Şair öyle diyor, ‘Dertsizlik büyük derttir. Dertlidir ehli iman.’ Böyle yağmurlu bir günde evlerinde sıcak yataklarında vakti geçirmek varken, ‘dertlidir ehli iman’ düsturuna gönül vererek, kardeşlerimizin derdi için yola düşüyoruz. Kayserimizden Filistin ile Dayanışma Platformu üyelerimiz ve Kayserililerin, Kayseri’den başlattıkları ve bu sabah yola çıktıkları Suriye üzerinden Kudüs’e değin sürecek yolculuğumuza hoş geldiniz. Allah kardeşlerimizin yolunu açık etsin. Bu uğurda niyetlerini mübarek eylesin. Çıktıkları bu hayırlı yolculukta inşallah zulme karşı güçlü bir kıyama vesile eylesin” diye konuştu.

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İHA

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