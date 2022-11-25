Yürüyüş yaparken kayboldular

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde ormanda yürüyüş yaptıkları sırada yollarını kaybeden 1'i kadın 2 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.

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  • 25.11.2022 16:13
  • Güncelleme: 25.11.2022 17:41
Yürüyüş yaparken kayboldular
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Hacılar ilçesinde ormanda yürüyüş yaptıkları sırada yollarını kaybeden 1’i kadın 2 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Ortaseki Ormanları’nda meydana gelen olayda U.A. ve kız arkadaşı B.D. yürüyüşe çıktı. Bir süre sonra etkisini gösteren kar yağışı ve sisle beraber yollarını kaybeden çift, 112 çağrı merkezini arayarak yollarını kaybettiklerini ve donmak üzere olduklarını ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde ormana ulaşan ekipler, çiftin yerini tespit etti.

Soğuk havadan dolayı üşüdükleri gözlemlenen çift, ekipler tarafından güvenli alana getirildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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