Yusuf Aykırı: 'Emeklinin mevcut maaşla geçinmesi mümkün değil!'

Türkiye Emekliler Derneği Kayseri Şubesi İdari Sekreteri Yusuf Aykırı, emeklilerin sadece ekonomik değil, sosyal bir dışlanmışlık hissiyle de karşı karşıya olduğunu, barınma ve temel ihtiyaçlar noktasında emeklinin sorun yaşadığını ve özellikle büyükşehirlerde kirada oturan emeklilerin mevcut aylıklarla yaşam mücadelesi vermesinin neredeyse imkânsız hale geldiği belirtti.

En düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılması gerektiğini belirten Türkiye Emekliler Derneği Kayseri Şubesi İdari Sekreteri Yusuf Aykırı, “Emeklilik hakkı, sosyal güvenlik hakları içerisinde yer alan temel insan haklarından biridir. Bu hak; 1948 yılında imzalanan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 22. ve 25. maddelerinde vurgulanan, Avrupa Sosyal Şartı ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) metinlerinde bulunan ve anayasamızın 60. maddesinde yer alan temel bir haktır. Türkiye'de yaşayan emekliler olarak en büyük beklentimiz şudur: Emekli maaşlarımız 2017 yılına kadar asgari ücretin üzerindeydi, hatta bazı dönemlerde asgari ücretin 1,5 katına kadar çıkıyordu. Ancak 2017 yılından sonra, özellikle 2008'de çıkarılan 5510 sayılı yasadan dolayı emekli aylıklarımızda ciddi düşüşler gözlemlenmektedir; yaşanan ekonomik kriz sebebiyle de emeklinin alım gücü son derece düşmüştür.Emekliler şu anda tüm dikkatlerini maaş zamlarına vermiş durumdadır. Fakat bugün açıklanacak zam kısa vadeli bir çözümdür. Asıl beklentimiz; asgari ücretin 28 bin lira, açlık sınırının ise 30 bin 143 lira civarında olduğu ülkemizde, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çekilerek yukarıya doğru bir intibak düzenlemesi yapılmasıdır. İntibaktan kastımız; emekli olunan zamana bakılmaksızın, ödenen toplam prim gün sayıları eşit olanlara eşit maaş uygulanmasıdır. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ana felsefesi olan 'nimet-külfet dengesi' uyarınca, çok prim ödeyenin çok maaş alması gerekir. Bugün 11 bin gün primle emekli olan bir kişi ile 15 yıl önce 3 bin 600-4 bin günle emekli olan kişinin aynı maaşı alması son derece yanlıştır. Kısacası emekli maaşının, asgari ücret seviyesinin hatta açlık sınırının üzerinde olması gerekir” diye konuştu.

“HER DÖRT EMEKLİDEN BİRİNİN EVİ YOKTUR VE BU KİŞİLER KİRADA OTURMAKTADIR”

Emeklilerin emekli maaşıyla zor geçindiğini belirten YusuF Aykırı, "Yaptığımız araştırmalara göre her dört emekliden birinin evi yoktur ve bu kişiler kirada oturmaktadır. Mevcut en düşük emekli aylığı olan 16 bin 681 lira ile bir çocuk okutan emeklinin; giyim, tatil veya sosyal aktiviteleri bir kenara bırakın, geçinmesi bile mümkün değildir. Beklentimiz, 2017 öncesinde olduğu gibi emekli aylıklarının asgari ücretin üzerinde başlatılması sonrası emeklileri de kapsayan bir intibak yasasıyla sistemin iyileştirilmesidir. Sahada emeklilerden çok sayıda şikayet alıyoruz. Bu ülke için çalışmış onurlu insanlar; 'zammın enflasyonu artıracağı' veya 'Avrupa'da çalışan/emekli oranının daha yüksek olduğu' gibi söylemlerle üzülmektedir. Almanya ile nüfusumuz benzer olmasına rağmen onların 22 milyon emeklisi vardır. Ortalama yaşam süresi Avrupa'da 78-79 iken Türkiye'de 68-69'dur. Ayrıca istihdam yaratmak emeklinin değil, hükümetlerin görevidir. Siyasi otoriteden talebimiz; 5510 sayılı yasa ile yüzde 30'lara düşen aylık bağlanma oranlarının tekrar yüzde 70'e çıkarılması ve sistemin daha yaşanabilir bir hale getirilmesidir. Türk-İş verilerine göre açlık sınırının 30 bin 143 lira olduğu bir ortamda, alt sınırın en az 30-35 bin lira olması şarttır. Türkiye'deki 16,9 milyon emeklinin büyük bir kısmı açlık sınırının altında maaş almaktadır, bu nedenle sistemde kapsamlı bir revizyon yapılması zorunludur" şeklinde konuştu.