Yusuf Kaplan'dan Kayseri Lisesi'ni 'Müze'ye çevirenlere Sert Eleştiri: 'Yuh Olsun!'

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, AkitTv'de katıldığı programda Sultan Abdulhamid'in Kayseri'deki önemli mimari eseri Kayseri Lisesi'ni müzeye çevirenler hakkında sert ifadelerde bulundu. Kaplan, 'Burasını kim liseye çevirdiyse yuh olsun diyorum' diyerek, okulun müzeye dönüştürülmesini eleştirerek Vali Gökmen Çiçek'i göreve davet etti.

Gazeteci Yazar Yusuf Kaplan, Abdulhamid'in Anadolu'da birçok özel okul açtığını belirterek, "Kayseri Lisesi müze yapıldı şimdi. Yuh olsun diyorum yuh! Buradan protesto ediyorum." dedi. Kayseri yönetimini de bu konuda protesto ettiğini belirten Kaplan,  övgüyle bahsettiği Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i de bu duruma müdahale etmeye çağırarak, "Gerçekten oraya müdahale etmesi lazım. Oranın okul olması lazım." ifadesini kullandı.

Kaplan, Kayseri Lisesi'nin tarihi binasının mimari tasarımını övgüyle değerlendirirken, "Bir Erciyes Üniversitesine bakın, bir de Kayseri Lisesine bakın. Binaya bakın, tasarımına bakın. Hangisi üniversitedir diye. Kesinlikle o liselere 'galiba burası üniversite' dersin, o kadar muhteşem." diye konuştu.

