Yusuf Kaplan'dan Kayseri Lisesi'ni 'Müze'ye çevirenlere Sert Eleştiri: 'Yuh Olsun!'

Gazeteci Yazar Yusuf Kaplan, Abdulhamid'in Anadolu'da birçok özel okul açtığını belirterek, "Kayseri Lisesi müze yapıldı şimdi. Yuh olsun diyorum yuh! Buradan protesto ediyorum." dedi. Kayseri yönetimini de bu konuda protesto ettiğini belirten Kaplan, övgüyle bahsettiği Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i de bu duruma müdahale etmeye çağırarak, "Gerçekten oraya müdahale etmesi lazım. Oranın okul olması lazım." ifadesini kullandı.

Kaplan, Kayseri Lisesi'nin tarihi binasının mimari tasarımını övgüyle değerlendirirken, "Bir Erciyes Üniversitesine bakın, bir de Kayseri Lisesine bakın. Binaya bakın, tasarımına bakın. Hangisi üniversitedir diye. Kesinlikle o liselere 'galiba burası üniversite' dersin, o kadar muhteşem." diye konuştu.

