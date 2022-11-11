Yusuf ve Mensure Kick Boks Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlıklarını tamamladı

Toplam 55 ülkenin katılacağı Kick Boks Avrupa Şampiyonası’na Kayseri’den katılacak olan sporcular antrenmanlarını tamamladı. İlimizi şampiyonada temsil edecek isimlerden Yusuf Açık ve Mensure Karadayı ile antrenörleri Göksel Cingöz 1HA mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundular.

Yusuf Açık, “Spora boks ile başladım şimdi boks, kick boks ve muaythai yapıyorum. Kick Boks’da Dünya birinciliği, ikinciliği ve üçüncülüğüm var. Üç branşta bu zamana kadar 28 Türkiye Şampiyonluğum var. Şimdi önümüzde Kick Boks Avrupa Şampiyonasında var. Ona hazırlanıyoruz. Orada altın madalya kazanmayı çok istiyorum. Göksel Cingöz hocam ile antrenmanlara başladık. Antrenörüm ve annem ile babamın desteği ile 2024 Olimpiyatlarına katılmak ve oradan altın madalya ile dönmeyi çok istiyoruz” dedi.

MENSURE KARADAYI: HEDEFİM ŞAMPİYONADAN ALTIN MADALYAYLA DÖNMEK

Mensure Karadayı ise, “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Yüksek Lisans öğrencisiyim. Altı senedir bu sporu yapıyorum. Bu spora ilk başladığımda ‘sen kız çocuğusun böyle sporlarla uğraşamazsın’ diye çok tepki almıştım. Bu konuda en büyük destekçim önce annem daha sonra ise antrenörüm Göksel Cingöz oldu. Muaythai ve Kick Boks branşında dövüşüyorum. Bu zamana kadar 11 Türkiye şampiyonluğu elde ettim. Dünya ve Avrupa dereceleri elde ettim. Yarın Kick Boks Avrupa Şampiyonasına gideceğim. Şu anki en büyük hedefim yarın gideceğim şampiyonadan altın madalyayla dönmek” açıklamasında bulundu. Son olarak söz alan Muaythai Federasyonu Sportif Direktörü ve Yusuf Açık ile Mensura Karadayı’nın antrenörü Göksel Cingöz de, “Bu sene ülkemize toplam 16 derece getirdik. İnşallah bundan sonra da Kayseri’nin bu değerleri için mücadele etmeye devam edeceğim” ifadesini