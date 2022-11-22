Yusuf ve Mensure, Kick Boks Avrupa Şampiyonasından madalya ile döndü

Antalya ev sahipliğinde yapılan toplam 55 ülkenin katılacağı Kick Boks Avrupa Şampiyonası tamamlandı. Müsabakalara Kayseri’den katılan sporculardan Yusuf Açık ve Mensure Karadayı antrenör Göksel Cingöz nezaretinde çalıştı. Yusuf Açık ile Mensure Karadayı şampiyonadan bronz madalya ile döndüler.