Yusuf ve Mensure, Kick Boks Avrupa Şampiyonasından madalya ile döndü
Kick Boks Avrupa Şampiyonasına Kayseri'yi temsil eden sporculardan Yusuf Açık ile Mensure Karadayı madalyayla döndü.
- 22.11.2022 17:51
- Güncelleme: 22.11.2022 17:51
Antalya ev sahipliğinde yapılan toplam 55 ülkenin katılacağı Kick Boks Avrupa Şampiyonası tamamlandı. Müsabakalara Kayseri’den katılan sporculardan Yusuf Açık ve Mensure Karadayı antrenör Göksel Cingöz nezaretinde çalıştı. Yusuf Açık ile Mensure Karadayı şampiyonadan bronz madalya ile döndüler.
1ha
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