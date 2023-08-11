'Yüzde 100 Ekolojik Pazar' açılıyor

 Kocasinan Belediyesi öncülüğünde sağlıklı ürünlerin üretim ve tüketimini teşvik için kurulan 'Yüzde 100 Ekolojik Pazar' 13 Ağustos Pazar günü açılıyor.

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  • 11.08.2023 12:43
  • Güncelleme: 11.08.2023 12:43
'Yüzde 100 Ekolojik Pazar' açılıyor

İnsan ve toplum yararına olan çalışmalar yapmaya gayret ettiklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ‘Organik Pazar’da 33 çiftçinin her birisinin sertifikalı olması ayrı bir değerli ve önemli olduğunu ifade ederek, doğal ürünlerin satışı yapıldığı pazarın; Kayseri’de tek, Türkiye’de ise sayılı olduğunu söyledi.

Kocasinan Belediyesi öncülüğünde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği (KAPTAR) ve Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin katkıları ile hazırlanan ‘Yüzde 100 Ekolojik Pazar’ açılıyor. Bu yıl 11’incisini gerçekleştirecek. ‘Ekolojik Pazar’da 33 üretici, stantlarda organik ürünleri tüketicilere sunacak.
Sağlıklı beslenmenin en iyi yolunun ekolojik pazar ve organik ürünlerden geçtiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Daha çevreci Kocasinan için çalışıyoruz. Daha güzel bir Kocasinan için organik tarımın da içinde yer aldığı her türlü organizasyonu destekliyoruz ve bu organizasyonların her zaman yanındayız. Bizim insana hizmet eden belediyecilik anlayışımızın yanı sıra, en önemli görevlerimizden bir tanesi de tabi ki insanımızın sağlığını desteklemektir. Bu çerçevede geleneksel hale getirdiğimiz organik pazarımızda satışa sunulacak doğal olan ürünlerimizin hepsi sertifikalıdır. Üreticinin ve tüketicinin buluştuğu pazarı, 13 Ağustos Pazar günü hizmete açacağız. Tüm hemşerilerimizi sağlıklı yaşam için organik pazara davet ediyorum” ifadelerini kullandı.
Öte yandan 13 Ağustos Pazar günü saat 09:00’da açılacak olan ‘Yüzde 100 Ekolojik Pazar´ Erciyesevler Mahallesi’nde Kasım ayına kadar her hafta Pazar günü hizmet verecek. Ayrıca Sahabiye Mahallesi Ergene Sokakta ise Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan sertifikalı üreticiler, her hafta Pazartesi ve Salı Günü, ‘Üretici Pazar’ında organik ürünleri tüketicilerle buluşturuyor.

1ha

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