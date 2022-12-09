'Yüzde 100 yerli ve milli sermaye ile Kayseri tanıtılıyor'

İstanbul'da başlayan Kayseri Tanıtım Günlerinde konuşan etkinliğin ana sponsoru Yaşar Gayrimenkul'un Yöneticisi Yiğit Erciyes, 'Yüzde 100 yerli ve milli sermaye ile Kayseri'yi tüm Türkiye'ye tanıtmaya çalışıyoruz' dedi. 

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  • 09.12.2022 19:21
  • Güncelleme: 09.12.2022 19:21
'Yüzde 100 yerli ve milli sermaye ile Kayseri tanıtılıyor'

İstanbul Yenikapı’da 8-11 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek olan Kayseri Tanıtım Günleri, 2’nci gününde devam ediyor. Etkinlik kapsamında Kayseri adeta İstanbul'a taşındı. Kayseri’den birçok yöresel firma stantlarda yerini alırken, Kayseri’nin yöresel lezzetleri pastırma, sucuk, mantı, gilaburu gibi ürünler stantları doldurdu. Özellikle İstanbul'da yaşayan Kayserililer ve vatandaşlar, etkinlik alanına akın etti.

Kayseri'nin birçok zenginliği olduğunu belirten Kayseri Tanıtım Günleri Ana Sponsoru Yaşar Gayrimenkul'un Yöneticisi Yiğit Erciyes, etkinliğin güzel gittiğini söyledi. Erciyes, “Yaşar Gayrimenkul olarak ilk kez düzenlenen Kayseri tanıtım günleri ana sponsoruyuz. Bildiğiniz üzere Beşiktaş'ta da ilk şubemizi açtık. Şu anda etkinlik gayet güzel gidiyor. Cumartesi Pazar günleri de daha bir yoğunluk bekliyoruz. Standımızı açtık herkesi bekliyoruz. Beklediğimizden daha fazla ilgi görüyoruz, güzel bir kalabalık var. Güzel bir atmosfer var standımıza ilgi de yoğun, biz de üzerimize düşen vazifeyi bir Kayserili olarak yerine getiriyoruz. Kayseri buradan döndüğünde kesinlikle mutlu olacak. Şöyle bir düşüncemiz var; biz yüzde 100 yerli ve milli sermaye ile Kayseri’yi tüm Türkiye'ye tanıtmaya çalışıyoruz. Buradaki görevimiz misyonumuz budur. Şu anda da İstanbul'da bunun için bulunmaktayız. İnşallah bunların geri dönüşünü de hep beraber alacağız” şeklinde konuştu.

1ha

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