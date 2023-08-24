Yüzde 107 zam alan Şeker işçileri mutlu

30.dönem toplu iş sözleşmesi çerçevesinde yüzde 107.49 oranında tarihi zam alan Kayseri Şeker sendikalı işçileri; Başkan Hüseyin Akay’ı davul zurnayla ziyaret ederek teşekkür etti.

Büyük bir coşku ve sevince sahne olan ziyarette Başkan Akay’ı omuzlarına alan işçiler, ‘En büyük başkan bizim başkan’ tezahüratlarıyla fabrikayı inletti. Halayların çekildiği, coşkunun zirveye çıktığı ziyarette konuşan Başkan Hüseyin Akay; "Evlatlarım; sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Allah hepinizden razı olsun. Çok güzel bir tablo, beni çok duygulandırdınız" dedi. Kayseri Şeker ile Şeker-İş Sendikası arasında geçtiğimiz gün imzalanan ve 107.49 oranında tarihi bir zamma sahne olan toplu iş sözleşmesi sonrası Kayseri Şeker sendikalı işçilerinin sevinci, mutluluğu adeta zirveye çıktı. Ellerinde bayraklarla, davulla zurnayla Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’a sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren işçiler, Başkan Akay’ı adeta sevgi yağmuruna tuttu. Yaşanan tablo karşısında oldukça duygulanan Başkan Hüseyin Akay sendikalı işçilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek başladığı konuşmasında şu görüşlere yer verdi;

“Değerli kardeşlerim, değerli evlatlarım. İşin doğrusu söze nasıl başlayacağımı bilemiyorum beni çok duygulandırdınız onu peşinen söyleyeyim. Tabii böyle bir tablo yaşayacağımı da hesap etmemiştim, onun için de belki biraz fazla duygulandım. Allah razı olsun, gönlünüze sağlık. Siz gönlünüzden kopanı burada en güzel şekilde ortaya koyuyorsunuz, minnettarım. Allah razı olsun. Tarihi bir toplu sözleşme imzalandı. Asıl olan bizim işimizi en iyi şekilde en güzel şekilde yapıyor olmamız ve bu kurumun başarılı olması. Her geçen gün yukarıya yükselmesi, ilerlemesi, kazanması her zaman ifade ettik. Burası kazandıktan sonra buradan en başta çalışanlar ve çiftçilerimiz faydalanacaklar. Burası bir patron şirketi değil ortaya çıkan artı primlerini çiftçilerimiz ve çalışanlarımız hak ettikleri derecede alacaklar. Yıllardır bu sözümüzün arkasında durduk ve gerçekleştirdik. 2023 yılı Kayseri Şeker açısından gerçekten bir zirve yılı. Cenabı Allah’a şükür ediyorum böyle bir başarıyı bize lütfettiği için. Bu başarıyı hep beraber elde ettik. Yönetimi ile yöneticisiyle, çalışanlarıyla çiftçileriyle, nakliyecisinden tutun da bizim müşterilerimizin katkılarıyla hep beraber elde ettik. Şimdi biz bunları başardıkça dışarıda birileri adeta kuduruyor. ’Kayseri Şeker bu kadar nasıl başarılı oluyor’ diyerek son günlerde bazı basın yayın organlarında ortaya atılan iftiralara ilişkin değerlendirmesinde şu görüşlere yer verdi;

"Sizlerin ziyareti sürpriz oldu. Sosyal medya hesabımda paylaşmak üzere bir açıklama hazırlamıştım. Bu vesileyle öncelikle sizlerin huzurunda paylaşayım. Son günlerde ve aslında öteden beri şahsımla ilgili gerek bazı basın organlarında gerekse sosyal medya ortamında, bazen hakaret niteliği taşıyan, bazen gerçekle ilgisi olmayan haber ve paylaşımlar yapılmaktadır. Bu paylaşım ve haberlerde şahsım terör örgütü üyesi gibi gösterilmekte, yine bazı yetkililer hakkında söylemediğim ve söylemeyeceğim sözler tarafımca söylenmiş gibi gösterilmektedir. Bahsi geçen haber ve paylaşımların tamamı gerçek dışı olup, iftira ve hakaretlerden ibarettir. Hayatımın hiçbir aşamasında terör örgütleri ile ilişkim olmamıştır. Son zamanlarda bazı kişilerce tarafıma yönelik iftira ve karalama kampanyası yürütülmektedir. Bu kampanya adeta bir merkezden talimatla yönetilmektedir. Kayseri Şeker’in birçok konuda zirve yaşadığı bir zamanda böyle bir kampanya başlatılmasının değerlendirmesini kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Kayseri Pancar Kooperatifi seçimlerinde çiftçinin büyük çoğunluğunun teveccühü nedeni ile beni seçimle, yasal ve demokratik yollarla yenemeyenler ısrarlı iftira ve hakaret yöntemiyle sonuç almaya çalışmaktadırlar. Aynı yöntemlerle, farklı sonuçlar almaya çalışmak en büyük aptallıktır. İnsanın rakibi de, düşmanı da olabilir. Ama bunların namerdinden Allah’a sığınıyorum. Paylaşım yapan organize gruptan bazıları tarafından şahsım hakkında yapılan haksız şikâyetler için, Cumhuriyet Savcılığı; dava açılmasına bile gerek duymadan yıllar önce takipsizlik kararı vermiştir. Bu takipsizlik kararı bu organize düşman grup tarafından da pek ala bilinmesine rağmen, bırakın mahkûmiyeti, açılmış bir dava dahi olmayan tarafımın, hiçbir delil vb. yokken çok ağır hakaret niteliği taşıyan terör örgütü üyeliği ile suçlanmamı, ihanet şebekesi ile ilişkili olduğunun söylenmesi, söylemediğim sözleri - sanki bizzat duymuş gibi hiçbir dini, etik, ahlaki ve hukuki değer taşımadan - söylenmiş gibi paylaşılması, yapılmamış işlerin yapılmış gibi gösterilmesi kabul edilemez. Bu yönlü karalamaya yönelik haber ve paylaşımlar için vatandaş olarak yasal yollara başvurulacaktır."