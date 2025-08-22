Yüzde 60 iş gücü kaybı olanlara erken emeklilik hakkı

  • Haberler
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), çalışma veya meslekte kazanma gücünün en az yüzde 60'ını kaybettiği tespit edilen sigortalıların erken emeklilik hakkına ilişkin bilgilendirme yaptı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), çalışma veya meslekte kazanma gücünün en az yüzde 60’ını kaybettiği tespit edilen sigortalıların erken emeklilik hakkına ilişkin bilgilendirme yaptı. Buna göre, sigortalı olarak işe başlamadan önce çalışma ya da meslekte kazanma gücünün en az yüzde 60’ını kaybettiği belirlenen kişiler; En az 15 yıl sigortalı olmaları, 3960 gün prim ödemeleri halinde yaşlılık aylığına (emeklilik) hak kazanabiliyor.

SGK, vatandaşların konuya ilişkin detaylı bilgilere kurumun resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından ulaşabileceklerini bildirdi.

