Yüzde 80'e varan 'Sahte İndirimlere' bakanlıktan müdahale

Ticaret Bakanlığı’nca kasım ayında yanıltıcı indirimlere yönelik denetimler gerçekleştirildi. Bu kapsamda özellikle kadın tüketicilerin yoğunlukla alışveriş yaptığı züccaciye ve ev tekstili kategorisinde faaliyet gösteren bazı büyük markaların, gerçekte olmayan indirim oranlarıyla, tüketiciyi yanıltıcı uygulamalar yaptığı tespit edildi. Denetimlerde; Ürünlerin piyasa değerinden çok daha yüksek “eski fiyatlar” belirlenerek, bu fiyatlar üzerinden yüzde 80’lere varan indirim yapıldığı izlenimi oluşturulduğu, fiziki mağaza ve e-ticaret ortamında tüketicinin satın alma kararını etkilemeye yönelik aldatıcı ve yanıltıcı fiyatlandırma yöntemlerine başvurulduğu belirlenmiştir.

Denetimler kapsamında: Kampanya başlangıç ve bitiş tarihi bulunmayan 27 ürün için Reklam Kuruluna sevk işlemi yapıldı, haksız fiyat artışı şüphesi bulunan ürünler için firmalardan alış–satış faturaları talep edildi ve süreç ilgili kurullarca takip edildi. Fiyat etiketi yönetmeliğine aykırı bulunan ürünler hakkında ise idari yaptırım olarak para cezası uygulandı.