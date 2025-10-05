'Yüzde bir bile şüpheniz varsa yemeyin'

En zehirli mantar türlerinden biri olarak bilinen Köygöçüren mantarı, İç Anadolu Bölgesi'nde yoğun olarak bulunuyor.Uzmanlar, mantar toplarken mutlaka konunun uzmanı birine danışılması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor. Köygöçüren başta olmak üzere, zehirli mantarların tüketilmesi ise hayati açıdan büyük tehlike oluşturuyor.

Mantar Üreticisi İbrahim Boyraz ise, “Zehirli mantarın anlaşılmasının birkaç basit yolu var. En bilindik ve yaygın olanı şudur: Mantarın üzerine, yani lamel kısmına (yaprak) veya sap kısmına tırnakla bir çizik attığınızda anında sararıyorsa, bu mantar kesin zehirlidir diyebiliriz. Bunun dışında Kayseri'de veya İç Anadolu Bölgesi'nde bilinen farklı türler de var. Örneğin, köygöçüren gibi çok zehirli bir mantar var ki, anında öldürür. Bu tür, görünüşüyle de anlaşılabilir; bir yumurta kesesi içerisinden çıkar. Çok daha farklı türler de var ama onlar bizim bölgemizde şu anda yok. Zehirli mantarla ilgili olarak şunu söylemek gerekir. Kayseri'de birçok insan doğal ortamda mantar buluyor ve özellikle yaşlılar bunların nasıl olduğunu biliyor. Ancak, biri bir yerde mantar görüp ‘bu mantarı yiyeyim’ dediğinde, yüzde bir dahi emin olmama durumu varsa, kesinlikle yemesin ve şüphe etsinler. Çünkü zehirli olması durumunda ölümcüldür ve geri dönüşü yoktur. Hatta, emin olsanız bile mutlaka bilen birine gösterilmesi gerekir çünkü çok tehlikeli bir üründür. İstiridye mantarında zehirli olma imkanı yok. Bir kişi, yiyeceğinin istiridye mantarı olduğundan eminse, onu rahatlıkla tüketebilir. Görüntü olarak bakıldığında, bizim burada ürettiğimizin rengi beyaza yakındır. Doğada bulacağınız mantar rengi ise daha siyaha yakındır, bu da insanları siyah mantar diye korkutabilir. Bu durum, tamamen üretim sıcaklığıyla alakalıdır. Mesela şu anda bizim üretimimiz 16,5-17 derecede yapılıyor. Bu sıcaklık 11-12 dereceye düştüğü zaman mantarın rengi daha da koyu olur. Bunda hiçbir sıkıntı yok, hatta daha iyidir. Kayseri'de doğal olarak istiridye mantarı bulunabilecek tek yer Koramaz Vadisi'dir. Oradaki iklim ve şartlar bahara daha uygundur. İstiridye mantarının orijinali kavak ağacında yetişir. Belki orada bulabilirler, ama bunun garantisini veremeyiz. Faydaları ise mantarın içerisinde antioksidan madde bulunur. Bu madde, bağışıklığımızı güçlendirir ki, koronavirüs döneminde doktorlar da bunu dile getirmişti. Bol bol mantar yiyin; ömrü uzattığı kesindir” şeklinde konuştu.