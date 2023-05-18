Yüzlerce süt kuzusu, anneleriyle buluştu

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ulaş Tarım İşletmesinde yetiştirilen Sivas’a özgü Kangal Akkaraman cinsi koyun ve kuzuların buluşma anı, renkli görüntülere sahne oldu.

Baharın müjdecisi kuzular, anneleriyle buluştu. Ulaş Tarım İşletmesinde yetiştirilen Kangal Akkaraman cinsi yaklaşık 20 bin koyunun olduğu tesiste 800 kuzu anneleriyle buluştu. Seslerinden ve kokularından birbirlerini tanıyan anne ve kuzuların buluşmaları renkli görüntülere sahne oldu. Ağılların kapısının açılması ile koyunlar kuzulara, kuzular ise koyunlara koştu. Her kuzu kendi annesinin yanına giderek, annesinden süt emdi. Tesisi ziyaret eden Sivas Valisi Yılmaz Şimşek de buluşmada yer aldı. Tesisi gezerek yetkililerden bilgi alan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, burada yaptığı açıklamada Ulaş ilçesini ziyaret ettiklerini söyledi.

"Akkaraman koyunu üretim miktarı 20 bin 500’ü bulmuş durumda"

Ulaş TİGEM işletmesinin önemli bir tesis olduğunu ifade eden Vali Şimşek, "Ulaş ilçemizde bulunan Tarım İşletmeleri yani TİGEM’i ziyaret ediyoruz. Burada kuzuların anneleriyle buluşma etkinliğine katıldık. Ulaş Tarım İşletmemiz tohumluk yem bitkisi üretiminin yanında Akkaraman Kangal koyunu üretimi açısından da ön plana çıkan bir işletmemiz. Akkaraman koyunu üretim miktarı 20 bin 500’ü bulmuş durumda. Bu anlamda aslında ilimiz ve özellikle de tarım işletmemiz merkez bir il. Buradan tüm Türkiye’nin Akkaraman koyun cinsi ihtiyacı karşılanıyor. Bu üretimin artması noktasında da bizlerin yoğun bir çabası var " ifadelerini kullandı.

"İlimizdeki küçükbaş hayvan miktarı 1 milyonu geçmiş durumda"

Sivas’ta tarım alanında yürütülen başarılı projelerin ardından küçükbaş hayvan varlığının 1 milyonu geçtiğini belirten Vali Şimşek, "İlimiz küçükbaş hayvancılık açısında da önemli bir potansiyeli barındırıyor. Özellikle mera alanları açısından çok elverişli bir iliz ve mera alan büyüklüğü bakımından Türkiye’deki üçüncü il durumundayız. Bizde böyle bir potansiyeli harekete geçirmek ve ilimizde bulunan küçükbaş hayvan sayısını artırmak adına projeler üretiyoruz, çalışmalar yapıyoruz. Özellikle de Akkaraman koyun cinsini artırmayı hedefliyoruz. Yapmış olduğumu bu çalışmalarla ve çabalar sonucunda ilimizdeki küçükbaş hayvan miktarı 1 milyonu geçmiş durumda. İnşallah Tarım İşletmelerimizin de öncülüğünde onların da çalışmalarıyla ilimizdeki küçükbaş hayvan miktarı daha da artacak ve böylece çiftçilerimiz daha çok gelir elde edecek ve küçükbaş üretimine yönelmiş olacaklar" dedi.