Yüzmede baraj geçme yarışları yapıldı

Üç gün süren yarışlarda 26 şehirden 60 kulüpten 497 sporcu mücadele etti. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik havuzunda yapılan yarışlarda belirlenen kategorilerde barajı geçen sporcular Türkiye Finallerinde mücadele edecek. Kayseri Yüzme İl Temsilcisi Vacid Köse yarışlarla ilgili yaptığı konuşmada, “10-11-12 Yaş Ulusal Gelişim Ligi İkinci Etap Grup Müsabakaları ilimizde düzenleniyor. Toplam 26 şehirden 60 kulüpten 497 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Müsabakalar Kayseri ile aynı anda 6 şehirde yapıldı. Yarışlarda barajı geçen sporcular 27 – 30 Kasım tarihinde Trabzon’da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasına katılacak” dedi. Müsabakalar dün akşam saatlerinde yapılan yarışlarla sona erdi. Dereceye giren sporculara madalyaları verildi.