Zabıta 1 ayda 1522 denetim yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Şubat ayında 1522 denetim gerçekleştirerek kentte huzur, düzen ve güvenliğin tesis edilmesine katkı sağladı.

Zabıta 1 ayda 1522 denetim yaptı

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın özel önem verdiği ve kentteki önemli bir görevi yerine getiren Zabıta ekipleri, seyyar satıcı denetiminden servis ve ticari araç denetimine, market, dilenci denetiminden çevre kirliliği denetimine kadar şehrin düzeni, güvenliği, huzuru ve konforunu içeren alanlarda kontrollerini sürdürüyor.

Buna göre Kayseri’deki denetim faaliyetleri kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı birimi personeli, 322 seyyar satıcı, 305 servis ve ticari araç, 157 market, 361 işgal denetimi, 249 dilenci ve 128 çevre kirliliği denetimi olmak üzere toplam 1522 denetim gerçekleştirdi. 

7 karakol, 77 personel ve 7 araç ile yapılan söz konusu denetimlerde ise ilgili kanun maddelerindeki yönetmeliklere uygun olmayan uygulama ile durumlara, toplam 299 yasal işlem gerçekleştirildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

'Glutensiz Mutfak' Kursu'na Yoğun İlgi
"Glutensiz Mutfak" Kursu'na Yoğun İlgi
Başkan Büyükkılıç, İlim Yayma İftarına Katıldı
Başkan Büyükkılıç, İlim Yayma İftarına Katıldı
Zabıta 1 ayda 1522 denetim yaptı
Zabıta 1 ayda 1522 denetim yaptı
'15 yaş altı çocuklara sosyal ağ erişim engelinin düzenlemesi' hakkında kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
’15 yaş altı çocuklara sosyal ağ erişim engelinin düzenlemesi’ hakkında kanun teklifi TBMM’ye sunuldu
Akaryakıta gelen zamların yüzde 75'i vergiden karşılanacak
Akaryakıta gelen zamların yüzde 75’i vergiden karşılanacak
Otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı: 1 ölü
Otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı: 1 ölü
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!