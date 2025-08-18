Zabıta, 59 dilenciye cezai işlem uyguladı

Vatandaşların güven ve huzuru için kent genelinde denetimlerini aralıksız şekilde sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Temmuz ayında 281 denetim yaparak tespit ettiği ihlal durumlarına işlem uyguladı.

Zabıta, 59 dilenciye cezai işlem uyguladı

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde yerel yönetim hizmetlerini etkin bir şekilde vatandaşlara ulaştıran Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayserililerin huzur ve güvenliği için de zabıta ekipleri ile denetimlerini titizlikle yürütüyor.

Her ay olduğu gibi Temmuz ayında da çalışmalarına devam eden ekipler, ay boyunca seyyar satıcılara, servis ve ticari araçlara, dilencilere, fırın ve marketlere, işgallere ve çevre kirliliğine yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Bu kapsamda seyyar satıcılara 57, servis ve ticari araçlara 43, dilencilere 59, marketlere 35, işgallere 70 ve çevre kirliliğine yönelik olarak 17 denetimde bulunan Büyükşehir Zabıta ekipleri, toplam 281 işlem gerçekleştirdi.

7 karakol, 9 araç ve toplam 74 personel ile denetim faaliyetlerini titizlikle yürüten Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, şehrin huzur ve güvenliğine katkı sağlamayı sürdürüyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Bakan Yumaklı, İklim Kanunu'nda yapay et ile ilgili düzenleme olmadığını bildirdi
Bakan Yumaklı, İklim Kanunu’nda yapay et ile ilgili düzenleme olmadığını bildirdi
Son bir haftada 18 bin 780 adet makaron ele geçirildi
Son bir haftada 18 bin 780 adet makaron ele geçirildi
16 Adet ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi
16 Adet ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi
Narkotik operasyonunda 32 kişi yakalandı
Narkotik operasyonunda 32 kişi yakalandı
Çadırda ölü bulunan çiftin kimlikleri belli oldu
Çadırda ölü bulunan çiftin kimlikleri belli oldu
TEM'den operasyon: Fetö'den 3 kişi yakalandı
TEM’den operasyon: Fetö'den 3 kişi yakalandı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!