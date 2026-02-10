  • Haberler
Zabıta Amirlerinden Ramazan Öncesi Koordinasyon Toplantısı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı koordinesinde Kocasinan, Melikgazi ve Talas Belediyeleri Zabıta müdürlüklerinin de katılımı ile yaklaşan Ramazan ayı öncesi koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı koordinesinde; Kocasinan, Melikgazi ve Talas Belediyeleri Zabıta müdürlüklerinin de katılımı ile yaklaşan Ramazan ayı öncesi koordinasyon toplantısı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’nda gerçekleşen toplantıya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık, Zabıta Şube Müdürü Ahmet Teke, Melikgazi Belediyesi Zabıta Müdürü Sezai Yılmaz, Kocasinan Belediyesi Zabıta Müdürü Şaban Yakupoğlu ve Talas Belediyesi Zabıta Müdürü Hacı Ahmet Tekkaş katıldı.

Toplantıda kent genelinde; vatandaşların huzuru ve esenliği açısından ana arterler, kavşaklar ve meydanlarda dilenciliğin önlenmesi açısından koordineli çalışılması hususunda kararlar alınırken yaklaşan Ramazan ayı dolayısıyla artış olması muhtemel dilencilik faaliyetleri sebebiyle de ekiplerin 7/24 esasına uygun olarak daha sıkı bir şekilde denetimler gerçekleştirmesi planlandı.

Ayrıca Ramazan ayı öncesi ve içerisinde vatandaşların yoğun bir şekilde alışveriş yaptığı marketler, fırınlar, yeme içme yerleri gibi iş yerlerinde de yine Büyükşehir Belediyesi koordinesinde denetimler yapılması, halkın sağlığını koruyucu tedbirler alınması yönünde kararlar alındı.

