Zabıta'dan Fiyat Etiketi Denetimi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentteki kurum ve kuruluşlarla dayanışma halinde vatandaşların huzur, güvenlik ve sağlığını önceleyen denetim hizmetlerini de gerçekleştiriyor.

Kayseri’deki şehir merkezinde faaliyet gösteren ticarethanelere yönelik denetimlerinde Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, beraberindeki İl Ticaret Müdürlüğü görevlileri ile birlikte tüketicilerin haklarını korumak doğrultusunda ticarethanelerdeki denetimlerini yaptı.

Ticarethanelerdeki fiyat etiketlerine ve tartı esnasındaki dara alma işlemlerine yönelik incelemelerinde zabıta ekipleri, kanun ihlali yapan işletmelere işlem uygularken, ticarethane yetkililerini de bilgilendirdi.

Konuya ilişkin bilgiler paylaşan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı yetkilisi Zabıta Amiri Melih Çiftçi, tüketici haklarının korunması doğrultusunda ve kanunların kendilerine verdiği yetkiler çerçevesinde denetim faaliyetleri yaptıklarına işaret ederek şunları söyledi:

“Ticaret İl Müdürlüğü ile Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerince tüketici haklarının korunması amacıyla il genelinde ortak denetimlerimiz yapılmaktadır. Denetimlerde tartılarak satılan ürünlerin ambalaj ağırlığından darası düşülmesi, fiyat etiketi ve birim fiyatı uygulamaları 6502 sayılı kanunun 54’e 1, 54’e 2 ve 54’e 3 maddeleri kapsamında kontrol edilmektedir. Mevzuata aykırı şekilde dara almadan yapılan satışlar ve tüketiciyi yanıltan uygulamalar tespit edilen işletmeler hakkında idari yaptırımlar uygulanmaktadır. Denetimlerimiz kararlılıkla devam edecektir.”

Zabıta Daire Başkanlığı, 7 karakol, 9 araç ve 75 personel ile 7/24 esasına göre gerek ticarethane, gerek sokak ve dilenci denetimleri, gerekse trafik denetlemeleri kapsamında kentin düzenini sağlama, huzurunu tesis ederek güvenli ve sağlıklı bir yaşam sürmeye imkân tanıma anlamında denetimlerine kararlılıkla devam ediyor.