Zabıta'dan İşçi Servislerine Yoğun Denetim

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri Kayseri Organize Sanayi Bölgesi ve Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesi'nde işçi servislerine yönelik denetimler yaptı. Emekçilerim işe gidiş ve gelişlerinde emniyetli ve huzurlu bir şekilde seyahat etmelerine yönelik yapılan denetimlerde eksiği bulunan araçlara yönetmelik çerçevesinde işlem yapıldı.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde Kayserililerin huzur, güven ve esenliği için çalışmalarını titizlikle yürüten Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, işçi servislerine yönelik sıkı denetimler gerçekleştiriyor.

Bu çerçevede Büyükşehir Zabıta ekipleri, sanayi ve ticaret kenti Kayseri’nin üretim üssü Kayseri Organize Sanayi Bölgesi ve Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesi’nde işçilerin işe gidiş ve gelişlerinde emniyetli ve huzurlu bir şekilde seyahat etmelerine yönelik denetimler yaptı.

Yapılan denetimlerde, araç uygunluk belgesi, şoför uygunluk belgesi, emniyet kemerleri ve klimaların çalışır durumda olup olmadığı gibi önemli hususlar incelendi.

Denetimlere dair bilgiler veren Zabıta Komiseri Mustafa Koçak, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı Trafik Zabıta Amirliği ekibi olarak şehrimizin iki büyük sanayi bölgesi olan Mimar Sinan Organize Sanayi ve Organize Sanayi Bölgesi’nde servis araçları yönetmeliğinin tarafımıza vermiş olduğu yetki çerçevesi içerisinde emekçi kardeşlerimizin işe gidiş ve gelişlerinde emniyetli ve huzurlu bir şekilde seyahat etmeleri konusunda araç uygunluk belgesi, şoför uygunluk belgesi, emniyet kemerleri ve klimaların çalışır durumda olduğu konusunda denetimlerimizi yapmış bulunmaktayız. Şuan itibariyle toplamda 30 adet servis aracını kontrol ettik, 2 tanesine tespit tutanağı düzenlenmiştir” şeklinde konuştu.

7 karakol, 9 araç ve 74 personel ile hizmet veren Zabıta Daire Başkanlığı’nın bu faaliyetleri Kayseri'nin genel güvenliği, temizliği ve düzeni için kritik önem taşıyor.

