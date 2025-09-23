Zabıta'dan Okul Servislerine yoğun denetim

Kayseri’de denetimlerine aralıksız devam eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, toplum huzuru ve güvenliğinin tesis edilmesi noktasında gayretlerini sürdürürken, daire başkanlığı bünyesindeki zabıta trafik ekipleri ise ulaşım noktasında denetimlerine devam ediyor.

Öğrencilerin emniyetli ve huzurlu bir şekilde okula ulaşımlarını sağlamak için denetimler gerçekleştiren Büyükşehir Zabıtası, öğrenci servislerini denetledi.

“Yönetmeliğinin Vermiş Olduğu Yetki Çerçevesinde Denetimlerimizi Yapmış Bulunmaktayız”

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Komiseri Mustafa Koçak, öğrencilerin emniyetli ve huzurlu bir şekilde ulaşımı için denetimler gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı Trafik Zabıta Ekipleri olarak 2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı’nda öğrencilerimizin emniyetli ve huzurlu bir şekilde taşınması hususunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi servis araçları yönetmeliğinin tarafımıza vermiş olduğu yetki çerçevesi içerisinde denetimlerimizi yapmış bulunmaktayız” diye konuştu.

15 Servis Aracına Kapsamlı Denetim

Büyükşehir Zabıta ekiplerince 15 araç denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde araç özel izin belgesi, sürücü özel izin belgesi, rehber personel bulunup bulunmadığı ile özel izin belgesi, ayakta yolcu olup olmadığı ve emniyet kemerlerine yönelik kontroller yapıldı.