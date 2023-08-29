Zabıta Dilencilere Göz Açtırmıyor

Melikgazi Belediyesi zabıta ekipleri özellikle yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu şehir merkezinde, parklarda, çarşı civarında, cami ve hastane önlerinde insanların duygularını istismar ederek dilencilik yapan şahıslara yönelik aralıksız denetim yapıyor.

Melikgazi’nin birçok noktasında yapılan denetimlerde dilenciler hakkında işlem yapılırken, topladıkları paralara da el konulduğunu söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Zabıta ekiplerimiz ilçemizin huzuru ve rahatı için gece gündüz çalışmaya devam ediyor. Ekiplerimiz işlek sokak ve caddelerden toplanan dilencilerin üst araması yapılarak, üzerlerinde çıkan paralara el koyup, dilencilere Kabahatler Kanununa göre işlem yaptılar. Burada vatandaşlarımıza da önemli görevler düşüyor, bu şahıslara para verilmemesini istiyoruz, verildiği sürece dilenciliğe, duygu istismarına devam ediyorlar. Vatandaşlarımızdan bu tür haksız kazanç elde etmek isteyen kişilere itibar etmemelerini, Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’ne şikâyette bulunmalarını rica ediyoruz. Özellikle çocukları alet ederek istismar eden şahıslara itibar edilmemesini hatırlatmak isterim. İlçemizde zabıta ekiplerimiz tarafından vatandaşların sağlık, esenlik, huzur ve kamu düzenini korumak için denetimleri aralıksız olarak devam edecek. İlçemizin güven ve huzurunu sağlayan Zabıtalarımıza teşekkür ederim" dedi.