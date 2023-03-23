Zabıta ekiplerinden fırınlara denetim

Ramazan ayının başlaması ile birlikte Niğde şehir merkezinde hizmet veren ekmek fırınlarında denetim yapıldı. Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde hijyen ve gramaj kontrolü yapıldı.

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  • 23.03.2023 17:11
  • Güncelleme: 23.03.2023 17:11
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Zabıta ekiplerinden fırınlara denetim
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Ramazan ayının başlaması ile birlikte Niğde şehir merkezinde hizmet veren ekmek fırınlarında denetim yapıldı. Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde hijyen ve gramaj kontrolü yapıldı.

Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler şehrin birçok noktasında faaliyet gösteren unlu mamul üretim yerlerinde, fırın, bakkal ve marketlerde ekmeklerin gramajı başta olmak üzere ekmek üretimi ve hijyen şartları gibi konuları ele alarak denetimlerini sürdürürken, fırınlarda özellikle çalışanların temizliği, imalathane ve satış yerlerinin temiz olup olmadığı, istenilen şartlara uyulup uyulmadığı hususunda kontroller yaptı. Yapılan kontrollerde denetlenen fırınların birçoğunun sağlıklı alanlarda üretim yaptığını belirleyen belediye ekipleri, hijyen kurallarına uymayan fırınlara uyarıda bulundu. Özellikle ekmek ve pidelerin gramajlarını hassas tartılarla ölçen ekipler, ekmeklerin ve pidelerin üzerinde yer alması gereken etiketleri kontrol etti.

Denetimler devam edecek

Denetimlerle ilgili açıklama yapan Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, gıda denetimlerine hız kazandırdıklarını belirtti. Gayelerinin halkın sağlıklı gıda tüketmesini sağlamak olduğunu vurgulayan yetkililer, denetimlerin artarak devam edeceğini ifade etti. Yetkililer, uyarı yapılan yerlerin yeniden kontrol edileceğini belirttiler. Halk sağlığını her şeyin üstünde tuttuklarını ifade eden Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise; “Ekiplerimizce, halkımızın temiz, güvenli ve kaliteli bir hizmet alması için çeşitli denetimler yapıyoruz. İşletmelerde imalathane ve çalışanların temizliği, gramaj ile üretilen ürünlerin sağlığa uyumluluk gibi konularda kontrollerini periyodik olarak sürdürüyoruz. Birçok alanda olduğu gibi fırın denetimlerini de aralıksız olarak sürdürmeye devam edeceğiz. İncelemelerimizde esnaf ve çalışanlara çeşitli konularda uyarılarda bulunuyoruz, kanunlar çerçevesinde halkımızı temiz ve güvenilir hizmet alması için görevimizi yerine getiriyoruz. Vatandaşlarımızdan halk sağlığını tehdit eden durumlarla karşılaştıklarında Belediyemizin Zabıta Müdürlüğünü aramalarını rica ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

İHA

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