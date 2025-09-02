Zabıta Haftası'nda Anlamlı Fidan Dikim Etkinliği

Zabıta Daire Başkanlığı ve Park Bahçeler ile Ağaçlandırma Daire Başkanlığı iş birliğiyle gerçekleştirilen bu etkinlik, çevre bilincini artırmak ve ormanların önemine dikkat çekmek amacıyla yapıldı. Zabıta Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, orman yangınlarının arttığı günümüzde, gelecek nesillere daha yeşil bir Kayseri bırakma hedefi vurgulandı.

Büyükşehir Belediyesi, ağaçlandırma çalışmalarına destek vererek, orman yangını olan bölgelerde ağaç dikme kampanyalarını sürdürmeye devam ediyor. Zabıta biriminin, belediyenin vitrinini oluşturduğunu belirten yetkililer, bu tür etkinliklerin toplumsal farkındalık yaratma açısından önemli olduğunu ifade ettiler.

Fidan dikim etkinliğine, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları da katılarak, bu anlamlı çalışmaya destek verdiler. Zabıta teşkilatının 199. yıl dönümünde gerçekleştirilen bu etkinlik, doğaya olan duyarlılığı ve toplumsal sorumluluğu pekiştirdi.