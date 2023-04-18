Zabıta, Ramazan Bayramı'nda tam kadro sahada olacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi tüm hazırlıklarını tamamlarken, zabıta ekiplerinde tüm izinler kaldırıldı ve ekipler Ramazan Bayramı'nda tam kadro sahada olacak.

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  • 18.04.2023 11:05
  • Güncelleme: 18.04.2023 15:18
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Zabıta, Ramazan Bayramı'nda tam kadro sahada olacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi tüm hazırlıklarını tamamlarken, zabıta ekiplerinde tüm izinler kaldırıldı ve ekipler Ramazan Bayramı’nda tam kadro sahada olacak.

Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşların huzurlu ve keyifli bir bayram geçirmeleri için yürüteceği çalışmalar çerçevesinde, Ramazan Bayramı boyunca zabıta ekipleri 7/24 denetimlerine devam edecek.

Vatandaşlar zabıtayı ilgilendiren konularla ilgili şikâyetlerini Büyükşehir Belediyesi’nin Alo 153 İletişim Merkezi ve Merkez Zabıta Amirliği’nin 232 29 60 no’lu telefonuna iletebilecekler.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, şehrin sağlığı, düzeni ve esenliği çerçevesindeki görevleriyle, doğrudan ve dolaylı kent yaşamına etki eden alanlarda Kayseri halkının huzuru için çalışma ve denetimlerine aralıksız devam ederken, ekipler bayram süresince denetimlerini de sürdürecek.

Bu çerçevede, zabıta ekiplerinde tüm izinler kaldırılırken, ekipler Ramazan Bayramı’nda tam kadro sahada olacak.

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İHA

Kayseri Gündem
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