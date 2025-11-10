  • Haberler
Zabıta'tan Uyarı: 'Kaldırımlar yayaların, yollar araçların'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından 'kaldırımlar yayaların, yollar araçların' mottosu ile Kayseri'nin muhtelif cadde ve sokaklarında yaya yollarına park eden ve hatalı park gerçekleştiren araç ve sürücülerine yönelik denetimler yapıldı.

Kayseri’de toplum ve sokak kontrollerini gerçekleştirerek düzen ve güvenliği tesis etmeye destek olan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Sivas Caddesi, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı gibi araçların yoğun olduğu cadde ve sokaklarda hatalı olarak park yapan araçları denetleyerek yaya yollarını ve kaldırımları işgal eden araç sürücülerini uyardı ve araçların bulundukları yerden kaldırılmasını sağladı. 

“Kaldırımlar Yayaların, Yollar Araçların”

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Komiseri Mustafa Koçak, “kaldırımlar yayaların, yollar araçların” sloganı ile denetim yaptıklarını vurgulayarak, denetimlere ilişkin yaptığı açıklamalarda şunları paylaştı:

“Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı Trafik Zabıta Ekibi olarak, “Kaldırımlar yayaların, yollar araçların” sloganı ile başlattığımız çalışmalarımız mesai mefhumu gözetmeksizin devam etmektedir. Daha önceki uygulamalarımızda sürücüler, esnaflar ve vatandaşlarımıza, engelli geçişlerine ve yaya yollarına araç park etmemeleri ve işgal etmemeleri hususunda gerekli uyarıları yapmıştık. Şu anda yaya yolu ve engelli geçişlerine engel olan araçları anons ederek, kaldırttırdık. Bu konuda ısrarcı olan sürücülere 5326 Kabahatler Kanunu’nun 38’inci maddesi gereği ve Belediye Kuralları Yönetmeliği’nin 6/D fıkrası gereğince işlem yapmaktayız.”

Büyükşehir Zabıtası’ndan Kararlılık Mesajı

Koçak, söz konusu denetimlerde ve kontrollerde kararlılık mesajı vererek, “Vatandaşlarımızdan tek bir şikâyet gelmeyinceye kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

