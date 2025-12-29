Zabıtadan kanatlı et satan işletmelere denetim

Kentin muhtelif bölgelerinde sorumluluk alanına giren her konuda denetimlerini titizlikle sürdüren Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, kentin huzur, düzen, sağlık ve güvenliği için denetimlerini sürdürüyor.

Bu çerçevede Büyükşehir Zabıta ekiplerince Cumhuriyet Meydanı çevresinde faaliyet gösteren kanatlı eti satışı yapan şarküteri ve kanatlı eti ızgara ve çeşitleri üzerine faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetim yapıldı.

Ekipler, denetim kapsamında işletmelerde satılan kanatlı etlerinin muhafazası, etiket bilgileri, son tüketim tarihi gibi toplum sağlığını doğrudan ilgilendiren önemli hususlarda denetim gerçekleştirdi. Ekipler kanatlı eti satış kurallarına dair esnafa hatırlatmalarda bulundu.

Zabıta Daire Başkanlığı, 7 karakol, 9 araç ve 75 personel ile 7/24 esasına göre gerek ticarethane, gerek sokak ve dilenci denetimleri, gerekse trafik denetlemeleri kapsamında kentin düzenini sağlama, huzurunu tesis ederek güvenli ve sağlıklı bir yaşam sürmeye imkân tanıma anlamında denetimlerine kararlılıkla devam ediyor.