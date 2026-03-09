Zabıtadan Kasap İşletmelerine Sıkı Denetim

Kayseri’de düzenli ve sürekli olarak gerçekleştirdikleri denetimlerle huzurlu, düzenli ve güvenli bir kent oluşturma hedefine yönelik kontrolleri yapan Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Ramazan ayının gelmesi ile denetimlerini sıklaştırdı.

Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Kocasinan Belediyesi zabıta ekipleri ve İl Ticaret Müdürlüğü görevlileri ile birlikte Kayseri’deki kasap işletmelerini denetleyerek kontrolü sağladı.

Satışı yapılan ürünlerin fiyat etiketi ve gramajına ilişkin yönetmelikler kapsamında denetimleri yapan zabıta ekipleri, kontrolleri titizlikle sağladı.

Konuya ilişkin olarak Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Komiseri Mustafa Koçak, yaptığı açıklamada, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Kocasinan Belediyesi Zabıta ekipleri ve İl Ticaret Müdürlüğü’ndeki görevli arkadaşlarla Kayseri genelindeki, 6502 Tüketicilerin Korunması Kanunu çerçevesinde tarafımıza verilmiş olan yetki ile bir işletmeye kanun kapsamında işlem yapılmış olup, genelinde herhangi bir aksaklığa rastlanmamıştır” ifadelerini paylaştı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta personeli, Ramazan’daki denetimlerine hassasiyetle devam ediyor.