Zabıtadan marketlerde denetim

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmesi amacıyla kent genelindeki zincir marketlerde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde fiyat etiketi, gramaj ve kasa-raf fiyat uyumu titizlikle kontrol edildi.

Zabıtadan marketlerde denetim

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların huzurlu, sağlıklı ve düzenli bir alışveriş ortamından faydalanabilmesi amacıyla denetim faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Kent genelinde tüketici haklarının korunmasına yönelik çalışmalarını kararlılıkla yürüten Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, zincir marketlere yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi 153 Çağrı Merkezi ile “Akıllı İletişim, Güçlü Kayseri” vizyonu doğrultusunda hizmet veren ULAKBELL İletişim Sistemi üzerinden vatandaşlardan gelen talep, öneri, ihbar ve şikâyetler doğrultusunda yürütülen denetimlerde, marketlerin mevzuata uygunluğu detaylı şekilde incelendi.

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikler kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde ekipler; raf ve kasa fiyatları arasında farklılık bulunup bulunmadığını, ürünlerin gramajlarının mevzuata uygun olup olmadığını ve ürün etiketlerinin doğru şekilde yerleştirilip yerleştirilmediğini tek tek kontrol etti.
Denetimler sırasında tespit edilen eksiklik ve uygunsuzluklara ilişkin tutanaklar düzenlenirken, gerekli işlemler başlatıldı. 

Haber Merkezi

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