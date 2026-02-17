Zabıtadan Ramazan Öncesi Yoğun Denetim

Kayseri’de vatandaşların huzurlu, sağlıklı ve düzenli bir şekilde ticari işletmelerden ihtiyaçlarını karşılayarak faydalanabilmesi için denetimlerini sürdüren kentin vitrini konumundaki Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Ramazan’ın yaklaşması ile denetimleri sıklaştırarak kapsamını büyüttü.

Bu çerçevede pazar yerlerinde, ekmek fırınlarında ve marketlerde denetim yapan Büyükşehir Zabıta ekipleri ile ilçe zabıta ekipleri, fırın ve pazarda gramaj doğruluk kontrolü, hijyen kurallarına uygunluk denetimi, iş yeri ruhsat kontrolü, son kullanım tarihi gibi önemli denetimleri gerçekleştirdi.

Melikgazi ve Kocasinan Belediyesi Zabıta ekipleri ile iş birliği halinde kontrolleri gerçekleştiren Büyükşehir Zabıta ekipleri, ticari işletmeleri titizlikle denetleyerek kontrolü sağladı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Hal Zabıta Komiseri Mustafa Koçak, denetimlere ilişkin yaptığı açıklamada, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Hal Zabıta ekibi olarak Kocasinan ilçemizdeki Yeni Mahalle pazar yerinde, halkımızın huzurlu, hijyenik ve güvenli bir şekilde alış veriş yapmaları konusunda Kocasinan Zabıta ekipleri ile birlikte 5957 Hal kapsamı içerisinde, satmış oldukları ürünlerin fiyat etiketi, faturası, meyve ve sebzelerin hal bildirim sistemine kayıtlı olup olmadığının kontrollerini yapmış bulunmaktayız” ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin olarak Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Zabıta Komiseri Mehmet Lekesiz ise “Kayseri’miz, Melikgazi ilçesi Zabıta ekipleri ve Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Melikgazi içesindeki fırın denetimlerimizi yapmaktayız” dedi.

Büyükşehir ve ilçe zabıta ekipleri, denetimler ile kontrolleri yaparak, gerekli talimatları ticari işletme sorumlularına verdi, denetimlere ilişkin kayıtları tuttu.

Büyükşehir Zabıtası, denetimlerine ara vermeden devam ediyor.