Zabıtaya, Toplumsal Olaylara Müdahale Eğitimi

Kayseri’de etkin bir yerel yönetim faaliyeti gerçekleştirmeye yönelik eğitim seminerlerine özel önem veren Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu doğrultuda faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi’nde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü uzmanları tarafından gerçekleştirilen ve iki gün süren eğitimlerde, göz yaşartıcı gaz spreyi (biber gazı) kullanımı ve müdahale ile savunma amaçlı teçhizatların kullanımı, teorik ve pratik olarak ele alındı.

Eğitime ilişkin açıklamalarda bulunan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Komiseri Mustafa Özpolat, söz konusu eğitimlerin aralıksız süreceğini ifade ederek şunları kaydetti:

“Emniyet Teşkilatı tarafından Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekiplerimize, biber gazı kullanımı, toplumsal olaylara müdahale eğitimi verilmektedir. Gerçekleştirilen bu eğitimlerde görev esnasında hukuka uygunluk, orantılı güç kullanımı, personel ve vatandaş güvenliği, saha farkındalığı ve mesleki sorumluluk bilincini ön planda tutmaktayız. Program kapsamında teorik bilgilerin yanı sıra emniyet teşkilatı tarafından trafik bilgileri ne de yer verilmektedir. Eğitim faaliyetleri, kamu düzeninin sağlanması sürecinde görev yapan personellerimizin mesleki yeterliliğini attırmayı, olaylara etkin, kontrollü ve profesyonel bir şekilde müdahale edilmesini desteklemeyi amaçlamaktadır. Kurumlar arası iş birliği çerçevesinde bu eğitimlerimiz tüm zabıta personellerimize aralıksız olarak devam edecektir.”

Büyükşehir Zabıta Personeline yönelik eğitim programına Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık, müdürler ve uzmanlar katıldı.