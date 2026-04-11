Zafer Algöz'den Sahaflar Çarşısı'na Tam Not

Osmanlı Kültür Sokağı ve Sahaflar Çarşısı’nı gezen konuklar, Talas’ın kültürel vizyonunu yakından tanıma fırsatı buldu. Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Yalçın, Talas Belediyesinin sadece fiziki yatırımlarla değil, kültürel ve sosyal projelerle de öncü bir rol üstlendiğini vurgulayarak, “Tiyatro sanatçısı, oyuncu Zafer Algöz ve yazar Can Yılmaz’ı ilçemizde ağırladık. Osmanlı Kültür Sokağımızı ve Sahaflar Çarşımızı tanıttık. Nazik ziyaretleri ve yakın ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

“GENÇ OKURLAR İÇİN ÇOK KIYMETLİ”

Gezi sonrası açıklamalarda bulunan Zafer Algöz, Sahaflar Çarşısı’nın özellikle gençler açısından büyük bir kazanım olduğuna dikkat çekti. Algöz, “Kayseri’ye ayak basar basmaz ilk buraya Sahaflar Çarşısı’na geldik. Böyle bir mekânın varlığı, genç okurlar açısından son derece önemli. Teşekkür ediyorum. İyi bir okur olarak bunu özellikle belirtmek isterim.” dedi.

“BELEDİYENİN EN GÜZEL HİZMETLERİNDEN BİRİ”

Yazar Can Yılmaz ise sahaf kültürünün yaşatılmasının önemine değinerek, “Belediyenin en iyi yaptığı hizmetlerden bir tanesi bu. Bir şehirde sahaf oluşumunun bulunması çok kıymetli. Kitapsever biri olarak burayı son derece beğendim. Bu güzel uygulama için belediyeyi tebrik ediyorum.” şeklinde konuştu.

GENÇLERLE BULUŞUP KİTAPLARINI İMZALADILAR

Ziyaretin sonunda Zafer Algöz ve Can Yılmaz, Sahaflar Çarşısı’nda genç okurlarla bir araya gelerek keyifli sohbetler gerçekleştirdi. Yoğun ilgiyle karşılanan ikili, kitaplarını imzalayarak Talaslı kitapseverlere unutulmaz bir gün yaşattı.

Talas Belediyesinin kültür, sanat ve eğitim odaklı projeleriyle ilçede yaşam kalitesini artırmaya devam ettiğini belirten Başkan Yalçın, bu tür etkinliklerin artarak süreceğini ifade etti.