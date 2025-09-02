Zafer Bayramı'nda 150 sporcu zirve yaptı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Kayseri Dağcılık İl Temsilciliği ve K2 Dağcılık Kayak İhtisas Spor Kulübü'nden 150 sporcu Erciyes ve Ağrı Dağı'nda zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurt genelinde coşkuyla kutlandı. Kayseri’de yapılman bir çok etkinliğin yanında,  Kayseri Dağcılık İl Temsilciliği ve K2 Dağcılık Kayak İhtisas Spor Kulübü’nün 2025 yılı faaliyet programında yer alan Erciyes ve Ağrı Dağı zirve tırmanışı gerçekleştirildi. 150 sporcunun katılımlarıyla gerçekleşen zirve tırmanışı sonrası sporcular 3 bin 917 metrede ve 5 bin 137 metrede hatıra fotoğrafı çekildi.

Haber Merkezi

