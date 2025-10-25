Zafer Partili Kaftar, İYİ Parti'ye katıldı

Zafer Partisi Kayseri İl Başkanılığı'nın kurucularından, Zafer Partisi Kayseri İl Başkan Yardımcısı ve Basın Sorumlusu Murat Kaftar, İYİ Parti'ye katıldı. İYİ Parti yaptığı açıklamada, 'Sayın Kaftar'ın partimize katılımı, İYİ Parti'nin ilkeli, demokratik ve millet odaklı siyaset anlayışına duyulan güvenin en somut göstergelerinden biridir' dedi.

Zafer Partisi Kayseri İl Başkanılığı’nın kurucularından, Zafer Partisi Kayseri İl Başkan Yardımcısı ve Basın Sorumlusu Murat Kaftar, İYİ Parti’ye katıldı. İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı Hayrullah Durmuş, Kaftar’a üyelik rozetini takdim etti. İYİ Parti yaptığı açıklamada, Kaftar’ın İYİ Parti’ye katılmasının, İYİ Parti’nin ilkeli, demokratik ve millet odaklı siyaset anlayışına duyulan güvenin en somut göstergelerinden biri olduğu vurgulayarak, “Sayın Kaftar’ın partimize katılımı, İYİ Parti’nin ilkeli, demokratik ve millet odaklı siyaset anlayışına duyulan güvenin en somut göstergelerinden biridir. Kendisine, cesurların yuvası İYİ Parti ailemize hoş geldiniz diyor; bu kutlu yolda birlikte yürümekten onur duyduğumuzu ifade ediyoruz” açıklamalarında bulununuldu.

