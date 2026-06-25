Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, 'İktidar baskıcı yöntemlerle muhalefeti bölmeye çalışıyor'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bir dizi programa katılmak üzere Kayseri’ye geldi.

Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlar ve esnaflarla bir araya gelen Özdağ, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi’ndeki mutlak butlanla kararı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Zafer Partisi Lideri Özdağ, “Bir iktidar var, her geçen gün zayıflıyor. Seçmene olan ve kendisine olan güveni yitiriyor. Zayıfladığı ve güveninin yitirdiği için de baskıcı önlemlerle muhalefeti baskı altına alıp konuşturmamaya çalışıyor, bölmeye çalışıyor. Bakın bugünlerde birçok CHP’li belediye başkanı istifa edip AK Parti’ye geçiyor. Peki seçmen onlara bunun için mi oy verdi, hayır. Niye geçiyorlar? Söyleyeyim size, tutuklanmamak için AK Parti’ye geçiyorlar. Peki bunlar CHP’de kaldıklarında tutuklanacaklarsa AK Parti’ye geçtiklerinde neden tutuklanmıyorlar? Davalardan beraat ediyorlar. Bu adalet mi? Peki siz bir belediye başkanını Cumhuriyet Halk Partisi’nden, AK Parti’ye aldığınız zaman ona oy veren seçmeni aldığınızı mı düşünüyorsunuz? Hayır, o seçmen hem oy verdiği kişiye öfkeleniyor hem de gittiği partiye olan öfkesi artıyor. Bakın iktidarın bu yaptıkları gücünü değil, güçsüzlüğünü gösteriyor. Bugün AK Parti içerisinde 4 tane ayrı grup, Erdoğan sonrasının hazırlığını yapıyor. Bunların kavgaları yaşanıyor. Güçlü bir iktidar, Türkiye’yi buhrandan çıkaracak bir iktidar AK Parti iktidarı ya da AK Parti’nin içerisinde olduğu bir iktidar asla olamaz. Durum budur arkadaşlar” dedi.