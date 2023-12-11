Zafer Partisi İl Başkanı Demirkaya gözaltına alındı

Zafer Partisi Kayseri İl Başkanı Hacı Ali Demirkaya sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.

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  • 11.12.2023 21:31
  • Güncelleme: 11.12.2023 21:31
Zafer Partisi İl Başkanı Demirkaya gözaltına alındı

Zafer Partisi Kayseri İl Başkanı Hacı Ali Demirkaya, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımlar gerekçesiyle gözaltına alındı. 
Başkan Demirkaya, paylaşımlarıyla halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk ettiği gerekçe gösterilerek Kayseri’de gözaltına alındı. Demirkaya ifade vermek üzere Ankara’ya götürüldü.

Zafer Partisi Kayseri İl Başkanı Hacı Ali Demirkaya’nın gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Samandağı’nda yaşayıp selefi örgütlerin tehditleri altında Hatay’ı savunan kurucu ilçe başkanımız Suphi Yıldız ve Kayseri il başkanımız avukat Hacı Ali Demirkaya gözaltına alınıyor. Eğer “Ümit Özdağ, sığınmacılar konusunda sen de susmaz isen seni tutuklarız” mesajı veriyorsanız, tekrar altını çizeyim: Beni öldürmeden vatan savunmasından alıkoyamaz, susturamazsın” dedi.

Zafer Partisi Kayseri İl Başkanı Hacı Ali Demirkaya, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımlar gerekçesiyle gözaltına alındı. Başkan Demirkaya, paylaşımlarıyla halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk ettiği gerekçe gösterilerek Kayseri’de gözaltına alındı. Demirkaya ifade vermek üzere Ankara’ya götürüldü.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise yayımladığı destek paylaşımında, “Hatay, Arap toprağıdır diyen imama soruşturma yok. Halkı büyükelçilik basmaya, mağazaları yakmaya, polisleri dövmeye kışkırtanlara soruşturma yok. Ama Hatay/Samandağı’nda yaşayıp selefi örgütlerin tehditleri altında Hatay’ı savunan kurucu ilçe başkanımız Suphi Yıldız ve Kayseri il başkanımız avukat Hacı Ali Demirkaya gözaltına alınıyor. Eğer “Ümit Özdağ, sığınmacılar konusunda sen de susmaz isen seni tutuklarız” mesajı veriyorsanız, tekrar altını çizeyim: Beni öldürmeden vatan savunmasından alıkoyamaz, susturamazsınız. Atatürk’ün izinde ailemizi ve vatanımızı savunacağız” ifadelerini kullandı.

1ha

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