Zafer Partisi Kayseri Milletvekili Adayları belli oldu
Zafer Partisi milletvekili aday listesini açıkladı. Meclisi 10 vekille temsil edilecek.
- 09.04.2023 17:50
- Güncelleme: 09.04.2023 17:50
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Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimine sayılı günler kala siyasi partilerde adaylık listeleri telaşı devam ediyor. Zafer Partisi de milletvekili aday listesini açıkladı.
Zafer Partisi Kayseri aday listesi sırasına göre şu şekilde:
1. Serap Altuntaş
2. Şevket Murat Apaydın
3. İsmail Tanrıöven
4. Ahmet Erol
5. Abidin Sağdıç
6. Fatma Metin
7. Can Gümüş
8. Fedakar Sonyürek
9. Ahmet Yiğit
10. Mehmet Furkan Boya.
1ha
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