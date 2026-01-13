Zafer Partisi Melikgazi İlçe Yönetimi Toplu İstifa etti

Zafer Partisi Melikgazi İlçe Başkanı Hasan Mert Çakmak, görev süresi boyunca ülke ve millet adına faydalı olabilmek için çaba gösterdiğini belirtti. Çakmak, vatandaşların sorunlarını dile getirmek, adalet, liyakat ve halk yararı doğrultusunda siyaset yapma hedefinin önceliği olduğunu vurguladı.

Ancak, il başkanlığında sık sık yaşanan değişiklikler ve teşkilat içerisinde sürekliliğin sağlanamaması nedeniyle, çalışma düzeninin istikrarlı bir yapıya kavuşamadığını ifade etti. Bu durumun hem partiye hem de vatandaşa fayda üretme noktasında ciddi zorluklar yarattığını gözlemlediğini belirtti.

Çakmak, siyasetin ortak akıl, istişare, güven ve huzur ortamında yapılması gerektiğine inandığını, mevcut koşullar altında bu anlayışın sürdürülebilir olmadığını düşündüğünü dile getirdi. Bu nedenle, tamamen kendi iradesiyle ve herhangi bir kişisel hesap ya da kırgınlık gözetmeksizin, Zafer Partisi Melikgazi İlçe Başkanlığı'ndan yönetim kurulu ile birlikte istifa etme kararı aldığını duyurdu.

İstifasının bir geri çekilme ya da küskünlük olmadığını, aksine milletin menfaatini önceleyen bir duruş sergilemeye devam edeceğini vurguladı. Çakmak, bugüne kadar birlikte görev yaptığı tüm yol arkadaşlarına teşekkür ederek, ülke ve millet için hayırlı olmasını temenni etti.

Bu açıklama, Zafer Partisi içinde yaşanan değişim ve belirsizliklerin yanı sıra, Çakmak'ın siyasi duruşunu ve gelecekteki hedeflerini net bir şekilde ortaya koydu.