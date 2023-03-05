Zafer Partisi ve MHP arasında sosyal medya göndermeleri

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kayserispor-Fenerbahçe maçına deplasman taraftarının alınmaması kararına tepki göstermek için maçın oynanacağı Kayseri'ye geldi. Tribünde yerini alan Özdağ, Kayserispor taraftarları tarafından protesto edildi. Taraftarlar ‘burası Kayseri buradan çıkış yok’ sloganı atarak tepki gösterdi. Özdağ, Yukatel Kayserispor Fenerbahçe maçının 75’inci dakikasında gelen tepkiler üzerine tribünü terk etti. Zafer Partisi Kayseri İl Başkanlığı sosyal medya hesabından açıklama yaparak, “Birkaç MHP’li, deprem bölgesine bile 15 günde anca hareket edebilen liderleri için, ‘hareketin lideri devlet bahçeli’ diye slogan atarak Ümit Özdağ'a tepki gösterdi. Halen alakayı çözmeye çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Paylaşıma Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanlığı cevap vererek, “Her şey çok açık aslında. Kadim şehrimiz Kayseri'mizde kaos ortamı oluşturmak için fırsat kollayan Siyaset simsari, Ümitsiz vaka halkımızın haklı tepkisiyle yüzleşmeye cesaret edemeyerek layık olduğu yere koşa koşa kaçmıştır” denildi.