Zaferin 103. Yılında Vali Çiçek'ten Birlik ve Direniş Vurgusu

Vali Çiçek, mesajında 30 Ağustos’un yalnızca bir askeri başarı değil, aynı zamanda milletin birlik ve beraberlik içinde yazdığı bir direniş destanı olduğunu vurguladı. “Bu büyük zafer, milletimizin bağımsızlık ve hürriyet aşkının sarsılmaz bir destanıdır” diyen Çiçek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan zaferin, yokluklar içinde bile vatan toprağını savunmaktan vazgeçmeyen asil ruhun bir tezahürü olduğunu belirtti.

Vali Çiçek, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün bizlere düşen en önemli görev, bu kutsal emanete sahip çıkmak, ülkemizi her alanda daha ileriye taşımak ve gelecek nesillere daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye bırakmaktır. Birlik ve beraberliğimizi koruyarak, bu topraklar üzerinde nice zaferler kazanacağımıza olan inancım tamdır.”

Mesajının sonunda, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitleri ve ebediyete intikal eden gazileri rahmet ve minnetle anan Çiçek, hayatta olan gazilere ise sağlık ve huzur dolu bir ömür diledi.