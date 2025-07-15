'Zaferin Adı Türkiye 15 Temmuz KAYMEK Sanat Sergisi' Millet Bahçesinde açıldı

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde ‘Zaferin Adı Türkiye 15 Temmuz KAYMEK Sanat Sergisi’ için açılış töreni düzenlendi. Şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla birlikte başlayan programa TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve vatandaşlar katıldı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, “Bugün de karanlıktan aydınlığa, karanlık bir geceden aydınlığa, aydınlık bir sabaha geçtiğimizin 9. yıl dönümü. Hain darbe girişiminden sonra bu memleketi, bu milletin, bu vatanın gerçek evlatları, asker, polis, hiçbir ayrım yapmaksızın Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hayatlarını ortaya koymak suretiyle bu hayasız, bu ahlaksız girişimi, hain girişimi, hain darbe girişimini akamete uğrattılar. Onu kutluyoruz, onu görüyoruz. Biraz önce Sayın Belediye Başkanımızın da söylediği gibi burada ve bunun asıl yazarı, sözcüsü rahmetli bilge lider Aliya İzzetbegoviç. O diyor ki herhangi bir şekilde bu eğer soykırımlar, bu ezalar, cefalar, darbeler, şunlar bunlar unutulursa tekrarlanır. Onun için unutmamak lazım. Bu konuda bütün milletimizin, bu vatanın, gerçek evlatlarının bu konuları akılda tutması lazım ve genç nesillere bunları duyuncaya kadar aktarması lazım. Yapmaya çalıştığımız şey de budur, bir hatırlatmadır. Unutmamayı sağlamaktır. Bu maksat budur. Bundan dolayı ben Sayın Belediye Başkanımıza ve çalışanlarına bir kez daha teşekkür ediyorum. Kendilerine bu isabetli çalışmadan dolayı kutluyorum. Bu emekler değerli. Bu tarihin genç nesillere aktarılması bakımından da önemli bir hadise olarak görüyorum”diye konuştu.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “15 Temmuz’un 9. yıl dönümü. Zaferin adı Türkiye. Türk milletinin gerçekten adeta ihanet şebekesine verdiği en güzel ders. İşte o derslerin örneklerini burada 90 tane eserimizle sizlerin beğenisine ve sizlerin takdirini sunacağız. Ve unutmayacağız. Unutturmayacağız. Ben bu anlayış içerisinde emeği geçen KAYMEK'imizin kıymetli öğrencilerini tebrik ediyorum.Yapılan bu çalışmanın İnşallah bizlerin bilinçlenmesine vesile olmasını temenni ediyor, saygılar sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol, kurdele kesimiyle birlikte açılan sergiyi gezdi.