Zaman yüksek hızlı trenle aşılacak

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattının açılmasıyla birlikte kentin ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda ilerleme kaydedeceğini söyledi.

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  • 26.04.2023 10:28
  • Güncelleme: 26.04.2023 17:42
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Zaman yüksek hızlı trenle aşılacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattının açılmasıyla birlikte kentin ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda ilerleme kaydedeceğini söyledi.

Türkiye’nin mega projelerinden biri olan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılacak. İki il arasında demir yolu ile 12 saat olan seyahat süresini 2 saate indirecek hat Ankara-Sivas arasındaki mesafeyi 603 kilometreden 405 kilometreye düşürecek. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, hattın kente her alanda katkı sağalacağını ifade etti.

"Yüksek hızlı tren şehre vizyon katacak"

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, yüksek hızlı trenin kente vizyon katacağını ifade ederek, “Cumhuriyet döneminde Sivas çok büyük yatırımlar aldı ama inanıyoruz ki yüksek hızlı tren gibi şehre vizyon katacak, şehrimizi Ankara’ya İstanbul’a Anadolu’ya Konya’ya Eskişehir’e Bursa’ya daha ada yakınlaştıracak bu proje Sivas açısından çok çok önemli bir eşiği aşmış olacağız. Uzun yıllar önce projelendirilen yapımına başlanan ama teknik nedenlerden dolayı özellikle Kırıkkale’den sonrası Elmadağ geçidinden dolayı birazcık geciken bir proje” dedi.

“Sivas’a değer katacak”

Projenin Sivas’a değer katacağını söyleyen Başkan Bilgin, “Sivaslılar olarak gerek Sivas’ta yaşayan gerek dünyanın dört bir tarafında yaşayan Sivaslılar olarak böyle vizyonel ve Sivas’a değer katacak Sivas’ı her alanda ileriye götürecek Sivas yüzyılını başlatacak bu projeyi şehrimize kazandıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyoruz. Artık Ankara-Sivas arası ilk etapta 2 saat 38 dakika, birkaç ay içerisinde de 2 saat 10 dakikaya düşecek” diye konuştu.

Birçok alanda katkı sağlayacak

Başkan Bilgin, yüksek hızlı trenin birçok alanda şehre katkı sağlayacağına değinerek, “Sivas’ın bayramı. Sivas üniversiteler şehri. Şu anda şehrimizde iki üniversitemiz faaliyet gösteriyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi. Hızlı tren ile birlikte biz inanıyoruz ki sadece eğitim alanında şehrimize gerek öğrenci tercihi noktasında gerek üniversite akademik personel noktasında ve üniversitelerimizin nitelikli hale gelmesi noktasında büyük bir katkı sağlayacak. Sivas kültür ve tarih şehri. Yüksek hızlı tren ile birlikte ulaşımın daha konforlu ve daha hızlı hale gelmesiyle birlikte biz inanıyoruz ki Sivas’ı ekonomik olarak hızlı bir şekilde destekleyecek, turizm alanındaki çalışmalar ön plana çıkacak. Bu noktada Sivas’ın doğal güzelliklerini görmek isteyen, Sivas’ın mutfağını tatmak isteyenler herkes daha hızlı ve konforlu bir şekilde şehrimize gelecekler. Özellikle Demirağ’a organize sanayi bölgesinin Cumhurbaşkanımızın yayınladığı kararname ile cazibe merkezi olmasıyla birlikte müthiş bir yatırımcı talebi var. Şu anda OSB’nin yüzde 75’ini tasdik ettik. 25 bin istihdam garantisiyle fabrikaların yapımı devam ediyor. İş insanının en önemli hususu zaman kavramıdır. Ulaşımın rahatlatılmasıyla birlikte özellikle Demirağ’a organize sanayi bölgesinde mevcut ve Sivas organize sanayi bölgesi ve iki ilçemizde bulunan OSB’lerle birlikte Sivas yatırım üssü olma ivme kazanacak” şeklinde konuştu.

İHA

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